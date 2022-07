Banco de Brasília lança edital de concurso público com 300 vagas e salários de R$ 3,7 mil

O Banco de Brasília vai realizar um novo concurso público com oferta de 150 vagas para o cargo de escriturário de nível médio, a porta de entrada na carreira bancária, e mais 150 de cadastro reserva. Na manhã desta quinta-feira (7), o edital do certame foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As informações são do Portal Metrópoles.

Inscrições

As inscrições começam às 8h de domingo, 17 de agosto, e seguem até às 22h do dia 3 de outubro. Elas serão feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca responsável pela realização do certame. O candidato deve pagar uma taxa no valor de R$ 66,50.

O salário para quem ocupa o cargo de escriturário é de R$ 3.764,66, e a carga horária é de 30h semanais.

As provas do novo concurso público estão previstas para novembro. De acordo com o presidente do Branco de Brasília, Paulo Henrique Costa. a convocação dos aprovados deve começar a partir da homologação do concurso, prevista para ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2023.

Em 2019, a instituição realizou quatro concursos diferente, que resultaram na convocação de 952 novos empregados aprovados nos certames.