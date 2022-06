Concurso público da PGE Pará: inscrições terminam nesta sexta-feira

Terminam nesta sexta-feira (1º) as inscrições para o concurso público da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) que visa a contratação de profissionais para o cargo de procurador do Estado, com salário de R$ 10,5 mil, e acréscimo de gratificações e outras vantagens. Estão sendo ofertadas 10 vagas de contratação imediata, além da formação de cadastro reserva.

Requisitos

Para concorrer, os candidatos precisam ter concluído a graduação em direito e inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Provas

As provas devem ser realizadas nos meses de agosto e setembro, conforme cronograma estabelecido no edital. A primeira delas (objetiva), está prevista para o dia 21 de agosto deste ano, com duração máxima de cinco horas, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém. O exame consistirá em 100 questões de múltipla escolha entre as seguintes áreas do direito: constitucional; administrativo; tributário; empresarial e do consumidor; agrário; processual civil; civil; ambiental e minerário; financeiro; material e processual do trabalho; penal e processual penal; e direitos humanos.

Os participantes também vão realizar duas provas dissertativas a serem aplicadas nos dias 17 e 18 de setembro, com duração de até cinco horas; e duas provas práticas, do tipo peças processuais, programadas para os dias 24 e 25 de setembro. O concurso ainda prevê avaliação de títulos.

De acordo com o edital do concurso, a lotação dos candidatos será, preferencialmente, nas regionais e secretarias de Estado.

As inscrições podem ser feitas até às 18h desta sexta, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Será cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 270.