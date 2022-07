Concurso público: Tribunais de Justiça e MP de Santa Catarina estão com vagas abertas

Mais de 300 vagas de concursos para preenchimento de vagas em Tribunais de Justiça de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, além do Ministério Público de Contas de Santa Catarina estão com editais abertos. Os salários variam entre R$ 5.113,09 e R$ 32.004,65, e oferecerem oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior.

A professora e mentora de cursinho preparatório para concurso, que dá aulas em Belém, Carolina Abreu, afirma que a principal dica para os concurseiros é escolher quais editais focar e priorizar o estudo naquele especificidade do edital. “O foco de analista de tribunais é amplo, sendo assim, o aluno deve estudar as matérias base, como administrativo, constitucional, penal, processo penal, civil e processo civil e paralelo a isso, deve focar no que tem de diferente do seu edital”, explica.

Quanto à rotina de viajar para fazer prova, antes da pandemia da Covid-19 e as dificuldades diante do cenário econômico do país, Carolina afirma que a realidade mudou. “Viajar para todas as provas começa a ser uma utopia. Sendo assim, o aluno deve escolher o edital que realmente vai ter condições de viajar e fazer a prova. Após a escolha, faça uma revisão geral do que é básico de qualquer edital de analista e em paralelo, faça o estudo daquilo que é específico”, pontua.

Por fim, a professora lembra que os concursos de analista no brasil hoje são os mais concorridos, pois, segundo ela, exigem do aluno uma margem de erro mínima, já que as notas de corte são mais altas. Ela também lembra que há uma diferença entre os concursos estaduais e federais – estes últimos, normalmente, têm uma cobrança maior nos crimes federais, além de outras matérias acessórias, tais como direito previdenciário e tributário.

“Nos concursos estaduais, o aluno deve focar no estudo das matérias básicas – constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil e processo civil – e na parte geral deve ter muita atenção em português e leis específicas. O estudo de português deve ser feito de acordo com a banca de cada concurso”, finaliza.

Saiba mais sobre as vagas disponíveis

O Tribunal Regional da 9ª Região, no Paraná, recebe inscrições até esta terça-feira (12). As oportunidades são para nível superior, mas o órgão não informou a quantidade de vagas. O salário é de R$ 14.271,70.

O Ministério Público de Contas de SC inscreve até o dia 29 de julho, e tem 12 vagas disponíveis. Já o Tribunal de Justiça de MG é o que mais têm vagas disponíveis, com 284 oportunidades e salários de R$ 5.113,09, para preenchimento de vagas de número médio, técnico e superior.

Voltando a Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Estado abre inscrições no próximo dia 20 e as recebe até o dia 18 de agosto. São 23 vagas disponíveis para nível superior.

Tribunal Regional da 9ª Região (PR)

Inscrições abertas até 12/07 | salário de R$ 14.271,70 | nível superior | Local: Paraná

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ - MG)

Inscrições abertas de 30/08/2022 a 29/09/2022 | 284 vagas | salário de R$ 5.113,09 | níveis médio, técnico e superior | Local: Minas Gerais

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ - SC)

Inscrições abertas de 20/07/2022 a 18/08/2022 | 23 vagas | nível superior | Local: Santa Catarina.

Ministério Público de Contas do estado de Santa Catarina (MPC - SC)

Inscrições até 29/07/2022 | 12 vagas | salário R$ 32.004,65 | nível médio e superior | Santa Catarina