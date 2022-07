Universidade Federal do Rio de Janeiro realiza concurso para professor com 50 vagas

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) realiza um concurso público para preencher 50 vagas para o cargo de professor do magistério superior nas classes de assistente e adjunto. O certame oferece flexibilidade de horário, podendo o candidato optar pelo regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 2.236,32 a R$ 9.616,18, conforme a titulação acadêmica de cada concorrente, e ainda acrescidos de auxílio-alimentação de até R$ 458 e auxílio pré-escolar de R$ 321 por dependente.

As oportunidades abrangem as seguintes áreas:

ciências contábeis,

administração,

computação,

física,

geografia,

matemática,

química,

biologia,

engenharia,

enfermagem e

serviço social, entre outras.

As inscrições devem ser feitas até às 17h do dia 3 de agosto, pelo site do certame. As taxas variam de R$ 70 a R$ 240. Segundo o edital, poderão participar do concurso pessoas de nacionalidade brasileira e de nacionalidade estrangeira.

VEJA MAIS

Concurso Universidade Federal do Rio de Janeiro