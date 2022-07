Concurso Público da Secretaria de Educação de Pernambuco tem quase 600 vagas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado o edital do concurso público da Secretaria de Educação de Pernambuco, que está ofertando 596 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 2.238,14 a R$ 3.236,44, mais gratificação de R$ 681,32. As informações são do G1 de Pernambuco.

Vagas

As oportunidades são para analista em gestão educacional, com exigência de nível superior, e assistente administrativo educacional, para quem concluiu o ensino médio.

No caso dos cargos de nível superior, o salário é de R$ 3.236,44, acrescido de gratificação de R$ 681,32, com jornada de 40 horas. Para esse nível de escolaridade, são ofertadas 500 vagas para as seguintes especialidades.

Geral

Biblioteconomia

Ciências contábeis

Direito

Fonoaudiologia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Serviço social

Já para assistente administrativo educacional é exigido nível médio de escolaridade. O salário é de R$ 2.238,14, com jornada de 40 horas semanais.

As vagas estão distribuídas entre as diferentes gerências regionais de educação (Geres) do Estado de Pernambuco e o detalhamento dessa distribuição, além das exigências específicas de cada cargo, podem ser consultados no edital, disponível a partir da página 5 do Diário Oficial do Estado.

Inscrições

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame, no período de 9 de agosto a 2 de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 130 para os cargos de analista e de R$ 90 para assistente.

Provas

A seleção dos candidatos ao cargo de analista em gestão educacional contará com provas objetiva, discursiva e de avaliação de títulos. Já os que concorrem a uma das vagas de assistentes administrativos passarão por duas provas objetivas, sendo uma de conhecimentos gerais e outra de específicos.

A aplicação das provas está prevista para o dia 9 de outubro.

O concurso tem prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, contando a partir da data da publicação do resultado.