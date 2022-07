Prefeitura de Ananindeua divulga aprovados em concurso; acesse

A Prefeitura de Ananindeua publicou no Diário Oficial do Município, na tarde desta terça-feira (19), o resultado definitivo da prova objetiva de múltipla escolha e o resultado preliminar da prova de títulos do concurso Nº 001/2022.

O concurso aberto em abril prevê o preenchimento de 100 vagas de médicos que devem atuar na Estratégia Saúde da Família - ESF. A prova objetiva de múltipla escolha foi realizada no dia 26 de junho e o envio dos documentos referentes à prova de títulos em maio.

Os candidatos que concorrem às vagas para médico da ESF vão atuar no atendimento especializado ao cidadão nas áreas de saúde e desenvolvimento social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do indivíduo e ou da coletividade no município de Ananindeua, segundo prevê o edital. Acesse aqui o resultado.