Exército tem mais de 160 vagas abertas; Belém terá uma das fases

São ofertadas 167 vagas em diferentes áreas pelo Exército do Brasil, por meio da Escola de Saúde e Formação Complementar. Conforme os editais para admissão em 2022, as chances são para o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, do Quadro Complementar e de Capelães Militares. Aqueles que forem aprovados em todas as etapas e classificados dentro do número de vagas ofertadas vão fazer o curso de formação em Salvador (BA), com duração aproximada de 37 semanas. Os locais de lotação para as vagas após a conclusão não foram informados no edital.

Para o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, há 107 vagas apenas para oficiais médicos:

As oportunidades são para as seguintes áreas

anestesiologia,

cancerologia/oncologia,

cardiologia,

cardiologia intervencionista – hemodinâmica,

cirurgia de cabeça e pescoço, de mão, geral, pediátrica, torácica, vascular,

clínica médica,

endocrinologia e metabologia,

endoscopia digestiva,

gastroenterologia,

geriatria,

ginecologia e obstetrícia,

hematologia e hemoterapia,

infectologia,

mastologia,

medicina intensiva,

nefrologia,

neurologia,

oftalmologia,

ortopedia e traumatologia,

ortopedia e traumatologia – cirurgia de joelho,

ortopedia e traumatologia – cirurgia de ombro,

otorrinolaringologia,

patologia,

pediatria,

pneumologia,

proctologia,

psiquiatria,

radiologia,

reumatologia,

sem especialidade e

urologia.

Já para oficiais farmacêuticos, na área de farmácia, há 10 vagas vagas, enquanto os oficiais dentistas têm cinco chances, nas áreas de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, dentística restauradora e endodontia.

O Curso de Formação do Quadro Complementar oferece 40 oportunidades, distribuídas entre as seguintes áreas:

administração;

ciências contábeis;

direito;

enfermagem;

estatística;

informática;

magistério espanhol,

física,

geografia,

história,

inglês,

matemática,

português e

química;

psicologia; e

veterinária.

Por último, no Curso de Formação de Capelães Militares há cinco vagas para padre católico romano e pastor evangélico.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas até as 15h do dia 5 de agosto deste ano, por meio de preenchimento da ficha de inscrição disponível na página da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx). Cada candidato poderá concorrer a apenas uma das vagas disponíveis e o valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Os candidatos inscritos no concurso serão avaliados por meio das seguintes etapas:

exame intelectual (EI), a ser realizado na data provável de 11 de setembro;

verificação documental preliminar;

inspeção de saúde (IS);

exame de aptidão física (EAF), composto por corrida de 12 minutos, flexão de braços e abdominal supra;

avaliação psicológica;

revisão médica

e comprovação dos requisitos para a matrícula.

O exame intelectual, a inspeção de saúde e o EAF serão realizados nos seguintes municípios: Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Resende (RJ), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MS), Brasília (DF), Salvador (BA) e Recife (PE).