Prefeitura de Inhangapi, no Pará, realiza seleção para contratar 35 servidores

Profissionais paraenses podem concorrer à seleção da Prefeitura de Inhangapi, município do interior do Estado que vai preencher 35 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade, distribuídas entre os cargos de motorista de categoria D, operador de máquinas pesadas, servente, vigia, zelador, agente de vigilância sanitária, almoxarife, agente administrativo, técnico de laboratório, técnico de enfermagem, assistente social, bioquímico-farmacêutico, nutricionista e psicólogo. O edital nº 01/2022 prevê que os salários variam de R$ 1.212 a R$ 1.648,43.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto, por meio do site fundacaocetap.com.br, com taxas que custam R$ 55 para quem tem nível fundamental incompleto e completo, R$ 65 para os de nível médio ou técnico e de R$ 80 para os candidatos com superior completo.

VEJA MAIS

O concurso contará com prova objetiva de múltipla escolha para todos os candidatos inscritos, previstas para serem realizadas no dia 2 de outubro, em locais que ainda serão divulgados em 22 de setembro, e ainda prova de títulos para todos os candidatos inscritos nos cargos de nível superior aprovados na primeira fase.

Os resultados de cada fase do concurso público, assim como todas as comunicações oficiais de interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta no mesmo site das inscrições. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.