Prefeitura de Marabá abre PSS para todos os níveis de escolaridade; veja como se inscrever

A Prefeitura de Marabá, no sudeste do Pará, está com o segundo processo seletivo para profissionais de educação. Dessa vez, a administração municipal está ofertando diversas vagas de cadastro reserva para servidores públicos temporários das áreas de apoio educacional e de magistério nas Unidades Escolares da zona urbana e rural da Rede Municipal.

As oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os candidatos serão avaliados de analise curricular. A remuneração será de R$ 14,43 por hora/aula ou de R$ 1.405,92 mensais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Marabá, entre os dias 12 e 14 de julho de 2022.

VEJA MAIS

as vagas disponíveis serão: auxiliar de secretaria zona rural, profissional de apoio escolar/cuidador zona rural, professor(a) licenciado(a) em história zona rural, professor(a) licenciado(a) em história zona urbana, professor(a) licenciado(a) em geografia zona rural, professor(a) licenciado(a) em geografia zona urbana, professor(a) licenciado(a) em educação física zona rural, professor(a) licenciado(a) em educação física zona urbana, professor(a) licenciado(a) em ciências zona rural, professor(a) licenciado(a) em ciências zona urbana, professor(a) licenciado(a) com habilitação em língua estrangeira inglês zona rural, professor(a) licenciado(a) com habilitação em língua estrangeira inglês zona urbana, professor(a) licenciado(a) em português zona rural, professor(a) licenciado(a) em português zona urbana, professor(a) licenciado(a) em matemática zona rural, professor(a) licenciado(a) em pedagogia zona rural.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis no edital ou pelo telefone (94) 3322-2982.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).