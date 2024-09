Vídeo: com apenas uma roda, avião faz pouso de emergência

Um avião de pequeno porte precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Boston Logan, em Massachusetts, nos EUA, com apenas uma roda no trem de pouso.

Segundo a agência France Presse, o voo estava indo para Bar Harbor, no estado do Maine, quando o piloto foi alertado sobre um problema no trem de pouso.

Veja o registro:

Após pousar na pista a aeronave Cessna 402, da empresa Cape Air, derrapou até parar perto da grama. O avião possuía apenas três pessoas a bordo, que conseguiram sair sozinhas da aeronave. Nenhuma delas se feriu na situação.

Aeronaves pequenas, como a do ocorrido, possuem três rodas no trem de pouso. As duas principais ficam localizadas em cada lado da fuselagem e uma roda de direção na parte dianteira ou traseira.

