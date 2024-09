Adolescente de 14 anos é retirada de voo por sobrepeso no avião

A adolescente de 14 anos, Camryn Larkan, teve que ser retirada do voo da companhia canadense Porter Airlines e ficou sozinha por 24 horas em Toronto. Segundo a mãe de Camryn, os funcionários falharam ao não verificar a idade da menina.

Segundo a mídia do Canadá, Camryn deveria ser tratada como criança não acompanhada no voo para Victoria, British Columbia, no último dia 30 de agosto. A adolescente estava viajando para visitar familiares em Toronto.

Em relato à CBC News, Camryn contou que estava sentada quando uma comissária de bordo lhe pediu para recolher seus pertences e sair do avião. Sem entender o que estava acontecendo, a adolescente disse ter ficado confusa com a situação. "Fiquei realmente confusa. Pensei que estava voltando para o meu assento. Achava que só iam pegar minhas malas".

Após a decolagem do avião sem ela, Camryn foi informada de que sua retirada se deu por um desequilíbrio de peso da aeronave, e que ela e outros passageiros precisaram ser removidos da aeronave para resolver o problema. A menina afirmou ainda que não recebeu nenhum suporte durante essa situação.

A Porter Airlines declarou que sua equipe não sabia que Camryn era menor de idade, mas que se soubessem teriam seguido os protocolos de cuidados específicos para menores de idade.

Um porta-voz da empresa explicou: “Nossa equipe pediu voluntários para viajar no dia seguinte para Victoria. Quando ninguém se apresentou, os passageiros foram selecionados com base em seu tipo de tarifa. Não era de conhecimento da equipe na época que Camryn era uma menor”, informou um porta-voz da empresa.

Serviço para menores

Conforme as regras da companhia, o serviço para menores é obrigatório apenas para crianças de 8 a 11 anos. Para adolescentes entre 12 e 16 anos, os pais podem contratar o serviço por uma taxa de 100 dólares canadenses. A mãe de Camryn afirmou que desconhecia a disponibilidade desse serviço e, por isso, não o contratou.

Também a CBC News, a mãe da adolescente, Catherine Larkan, disse: "Eles colocaram meu filho em perigo iminente", disse Catherine Larkan. "Foi completamente negligente e não deveria acontecer com nenhum outro menor."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)