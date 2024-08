VoePass: 9 rotas deixarão de operar no Brasil após acidente com 62 mortos em SP; veja quais

Após o acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, no último dia 9 de agosto, a empresa VoePass anunciou, nessa terça-feira (21), que nove rotas de voos diários no Brasil, distribuídas em sete estados, serão suspensas.

Em comunicado, a companhia aérea explicou que, por estar com uma aeronave a menos em sua frota, a alteração se fez necessária e os trajetos atuais e futuros serão replanejados. O objetivo da medida, conforme indicado no texto, é assegurar uma “melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos”.

Quais as rotas?

Em 9 de agosto, no dia do acidente em VInhedo, já tinham sido suspensas as rotas Confins (MG), Fortaleza (CE) e Porto Seguro (BA). A partir de 26 de agosto, os destinos suspensos serão:

Salvador (BA);

Natal (RN);

Mossoró (RN).

Já a partir de 2 de setembro, a medida vai atingir:

São José do Rio Preto (SP) — a única rota no estado de São Paulo;

Cascavel (PR);

Rio Verde (GO)

Com isso, os estados mais atingidos pela suspensão de voos diários são Bahia e Rio Grande do Norte, com duas rotas cada.

Segundo a nota da companhia áerea, os nove destinos “deixarão de receber voos diários até o dia 26 de outubro, quando os trechos atuais e futuros serão replanejados dentro da estratégia da VoePass para a próxima temporada”.

Os passageiros que compraram passagens para o período das rotas canceladas estão resguardados pelo Art. 21 da Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que diz que "o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)