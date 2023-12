Cientistas descobrem morcego com pênis gigante que realiza sexo de até 13 horas; vídeo

Uma nova espécie de morcego, identificada como Eptesicus serotinus, popularmente conhecido como morcego-hortelão-escuro, foi recentemente identificada por cientistas. As peculiaridades desse animal foram detalhadas na revista científica Current Biology, gerando ampla repercussão online.

Com dimensões que podem atingir até 38 centímetros, o destaque desse morcego está no órgão reprodutor, que possui em média 22% do tamanho do corpo. Surpreendentemente, as fêmeas apresentam uma vagina sete vezes menor que o membro masculino.

Os pesquisadores revelam que a reprodução dessa espécie ocorre de maneira única, sem a necessidade de penetração. O esperma é transferido por meio de um simples atrito dos órgãos genitais. O ato de acasalamento pode variar de 50 minutos a impressionantes 13 horas.

Em 2020, foram registradas imagens em vídeo desse fenômeno de acasalamento, proporcionando uma visão mais detalhada do comportamento peculiar desse morcego.