Confirmado segundo caso de raiva animal em Estado brasileiro; vacinação de animais será reforçada

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou o segundo caso de raiva em morcego neste ano, em Feira de Santana, na Bahia. O morcego contaminado foi descoberto no bairro Gabriela. Como resposta ao problema de zoonose, a prefeitura da cidade realizou ações preventivas de proteção, com vacinação de animais.

A imunização animal contra a raiva visa conter a disseminação da raiva entre os animais domésticos e, por consequência, proteger a saúde da população local. Em casos de descoberta de morcegos mortos, a população é orientada a entrar em contato imediatamente com o Centro Municipal de Controle de Zoonoses por meio do número (75) 9 9851-8583. Isso possibilita o recolhimento do animal e a realização de exames para determinar se estava infectado com o vírus da raiva.

Mesmo com o término da campanha de vacinação antirrábica, a imunização continua sendo realizada regularmente nos bairros onde foram identificados animais infectados. As próximas datas de vacinação estão agendadas para os dias 11, 13 e 14 de setembro, das 9h às 14h. No primeiro dia, as equipes estarão atuando no posto de saúde Homero Figueiredo, localizado no bairro Gabriela. No segundo dia, a imunização ocorrerá no posto de saúde do Caseb II, encerrando na Associação de Moradores do Caseb I.