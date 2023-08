George Welligton, o Morcego: uma jornada de dedicação e amor pelo surf

George Welligton, mais conhecido como Morcego, nasceu em Belém e aos 13 anos começou a andar de skate na Praça da República, onde conheceu jovens que praticavam surf, esporte que ele começou a praticar pouco depois. Ele adquiriu sua primeira prancha por meio de um grupo de amigos antigos, que também já tinham interesse pelo esporte. Naquela época, não havia instrutores de surf em sua região, então o grupo de amigos se juntava e rachava o valor da gasolina para ir surfar em Salinas, enfrentando dificuldades como a falta de transporte público para a praia.

Foi dessa forma que Morcego começou seu contato com o surf, mas seu envolvimento com o esporte não parou por aí. Ele se tornou árbitro de surf e atualmente se dedica a essa função com muito amor e profissionalismo.

Para George, a atuação como árbitro é um papel muito importante no esporte, já que o trabalho é essencial para o desenvolvimento dos atletas e do surf como um todo. Ele relata que aprendeu com árbitros profissionais que é necessário ter descanso adequado antes das competições, atenção redobrada e preparo para dar o melhor de si. Isso é fundamental para não desapontar atletas e suas famílias, que muitas vezes investem tempo e dinheiro em sua carreira esportiva.

A profissionalização do julgamento chegou ao Pará por árbitros de fora da região e George Welligton reconhece sua importância para o desenvolvimento do surf em sua região. Ele destaca que ser árbitro é uma tarefa difícil, pois todos os surfistas são amigos e não se pode favorecer ninguém. George afirma que quando está julgando, procura ser imparcial e julgar a onda pela cor da camisa, não pelo atleta que está dentro dela. “A gente tem que estar sempre procurando se informar e fazer mais cursos para poder saber e poder fazer essa avaliação para quando os nossos atletas estiverem fora do estado, terem destaque”, disse.

Durante sua jornada no surf, Morcego se emocionou com diversas situações, mas o que mais o marcou na jornada do surfe até aqui é a integração do esporte com a natureza. “A gente surfa em vários picos diferentes, em várias cidades diferentes e conhecemos pessoas diferentes. O esporte é um estilo de vida em que acabamos transformando a nossa vida e levando grandes aprendizados”, enfatizou.

Para George, a prática esportiva é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional, e ele acredita na força do esporte para mudar a realidade das pessoas. Segundo ele, os maiores desafios do esporte são a falta de apoio financeiro e a falta de visibilidade, que dificultam o desenvolvimento dos atletas e o crescimento do esporte.

George acredita que o surf vem crescendo no Pará, mas ainda é pouco valorizado e reconhecido. Ele se sente realizado como árbitro e afirma que sua profissão o permite contribuir para o desenvolvimento do surf na região, ajudando a orientar os atletas e incentivando-os a seguir em frente.

Para o árbitro, 2023 será um ano de conhecimento, aprimoramento e prática. Ele se considera um homem de fé e acredita que isso o ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia com mais força e determinação.

