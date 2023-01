Cientistas criam laser para detectar sinais de alienígenas; veja como funciona

Os mistérios dos céus e a possibilidade de haver vida extraterra faz com que muitas pessoas se rendam às pesquisas sobre o tema. Dessa vez, cientistas criaram um laser que é capaz de detectar sinais de alienígenas. O dispositivo pode revolucionar a busca por vida em outro planetas.

O protótipo foi montado por membros da Universidade de Maryland, de Portugal, entre eles o professor Ricardo Arevalo. Embora o mecanismo não seja uma novidade, a tecnologia traz algumas vantagens, sendo menor e mais eficiente que os lasers antecessores. Isso tudo sem comprometer a análise de amostras planetárias e a atividade biológica no local.

O equipamento - chamado obrtrap - pesa 7kg. É uma combinação reduzida de duas ferramentas. Pelo funcionamento, o laser ultravioleta pulsado remove pequenas quantidades de material e um scanner chamado Orbitrap que fornece dados de alta resolução sobre química do local.

“O Orbitrap foi originalmente construído para uso comercial. Você pode encontrá-los nos laboratórios das indústrias farmacêutica, médica e proteômica. O do meu próprio laboratório pesa pouco menos de 181 kg e, claro, eles são bem grandes”, contou ao jornal britânico “Daily Star”.

“Levamos oito anos para fazer um protótipo que pudesse ser usado com eficiência no espaço – significativamente menor e com menos recursos, mas ainda capaz de ciência de ponta”, disse o cientista. Esta técnica ainda não foi aplicada em um ambiente planetário extraterrestre, mas o professor Arevalo confirmou que o dispositivo é otimizado para exploração espacial e análise de material planetário no local.

É esperado para o futuro que o mini LDMS Orbitrap fornça informações mais detalhadas do sistema solar externo - incluindo aqueles focados na detecção de vida como o "Enceladus Orbilander" e exploração da superfície lunar como o "Programa Artemis da NASA".

“Eu vejo este protótipo como um desbravador para outros futuros instrumentos baseados em LDMS e Orbitrap. Nosso mini-instrumento Orbitrap LDMS tem o potencial de melhorar significativamente a maneira como atualmente estudamos a geoquímica ou astrobiologia de uma superfície planetária”. (Com informações de “Daily Star”)