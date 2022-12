Conheça os benefícios do laser portátil Recover

O segmento da saúde cada vez mais apresenta técnicas e equipamentos inovadores para o tratamento de doenças, entre eles está o laser indolor Recover, que pode ser utilizado para tratar a dor e processos inflamatórios, além de acelerar a reparação de lesões na pele.

De acordo com a fisioterapeuta, Karen Laurenti, com o Recover também é possível realizar a Fotobiomodulação Transcutânea Vascular, também conhecida como a técnica “ILIB”.

“Ela consiste na irradiação do sangue de modo não invasivo e promove diversos efeitos sistêmicos, entre eles, a ação antioxidante, anti-inflamatória e analgésica, que resultam na prevenção e tratamento de artrite, fibromialgia, enxaqueca, dores musculares, diabetes, dislipidemias, hipertensão e doenças respiratórias”, explica a profissional.

Karen Laurenti atua no ramo da fisioterapia. Ela destaca as multifuncionalidades do laser Recover. (Arquivo pessoal)