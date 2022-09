Máquina extermina baratas com inteligência artificial e raio laser

Cientistas desenvolveram um equipamento que pode ser mais eficaz que qualquer inseticida ou sandália contra baratas: inteligência artificial aliada a raio laser. A engenhoca foi elaborada por pesquisadores da Universidade Heriot-Watt, no Reino Unido. Criado por Ildar Rakhmatulin e outros cientistas, o equipamento pode detectar o inseto com alta precisão a uma distância de até 1,2 metro. As informações são do G1 nacional.

Desenvolvido há quase um ano, o estudo sobre o protótipo da máquina exterminadora de barata teve ensaio publicado agora em setembro na revista científica internacional "Oriental Insects".

A máquina tem duas câmeras que enviam sinal para um computador que, por sua vez, processa a posição da barata. Com o inimigo na mira, entra o calor do laser para matar o inseto.

"O sistema de laser é um método seletivo e ecológico de controle de pragas. É extremamente promissor", defende Rakhmatulin. Segundo ele, além das baratas, a máquina pode ser usada para exterminar outros insetos.

Essas engenhocas, quando protótipos, são grandes e caras, mas, para ganhar o mercado, são reduzidas, simplificadas e adaptadas para a realidade das residências.