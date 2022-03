Cidade que teria corredor humanitário é bombardeada e crianças morrem, afirma autoridade da Ucrânia

Áreas residenciais da cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, foram bombardeadas na noite de segunda-feira (7), de acordo com o chefe da Administração Estatal Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi. Segundo ele, aviões russos lançaram bombas por volta das 23h (horário local) e pelo menos dez pessoas morreram, entre elas crianças. As informações são do Portal Metrópoles.

Zhyvytskyi explicou que antes do bombardeio, houve um combate “desigual” entre as forças russas e a resistência ucraniana ao longo da tarde de segunda, provocando a morte de quatro jovens.

“Depois de 23h, aviões inimigos russos lançaram bombas aéreas na cidade. Há mortos e feridos, os socorristas estão trabalhando em locais. Entre as vítimas estão crianças”, relatou Dmytro Zhyvytskyi, em sua página no Facebook.