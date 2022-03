Rússia enviou quase todas as tropas para conflito contra a Ucrânia, aponta Pentágono

A Rússia enviou praticamente todas as suas tropas para o conflito travado na Ucrânia, ou seja, mais de 150 mil soldados, segundo estimativas do Pentágono, divulgadas nesta segunda-feira, 7. A sede da Defesa dos Estados Unidos também comunicou o envio de 500 soldados americanos para a Europa, para reforçar a segurança da Otan. O Pentágono já enviou 12 mil militares adicionais à Europa neste ano.

Diante da intensificação do combate na Ucrânia, Moscou agora tenta "recrutar" combatentes estrangeiros, incluindo sírios, ainda segundo o Pentágono.

Segundo o porta-voz da sede da Defesa dos EUA, John Kirby, as forças russas "não fizeram nenhum progresso perceptível nos últimos dias", além dos avanços no sul da Ucrânia.

O presidente americano, Joe Biden, afirmou, no entanto, que todo contingente enviado à Europa não tem como destino a Ucrânia e nem vai participar da guerra no país. Trata-se de movimentações preventivas em países da Otan, da qual Kiev não faz parte.