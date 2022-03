Putin não enviará recrutas ou reservistas para a Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin disse, nesta segunda-feira, 7, que não enviará recrutas nem reservistas ao conflito na Ucrânia. De acordo com ele, a guerra no território ucraniano está sendo conduzida por "profissionais" que cumprem "objetivos estabelecidos".

Também nesta segunda, o Pentágono já havia indicado que a Rússia comprometeu quase todo o seu poder de combate estacionado ao longo da fronteira com a Ucrânia, enviando cerca de 150 mil soldados para o conflito. Diante da intensificação das operações russas, Moscou busca agora "recrutar" combatentes estrangeiros, incluindo sírios, apontou o Departamento de Defesa dos EUA.

Segundo o porta-voz do Pentágono, John Kirby, as forças russas "não fizeram nenhum progresso perceptível nos últimos dias", além dos avanços no sul da Ucrânia.