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China dispara míssil de submarino em teste no Pacífico Sul

O lançamento foi bem-sucedido e aconteceu em direção ao alto-mar

Estadão Conteúdo

A Marinha do Exército de Libertação Popular da China disparou um míssil de um submarino durante um teste no Pacífico Sul, informou a mídia estatal do país nesta segunda-feira, 6.

O lançamento foi bem-sucedido e aconteceu em direção ao alto-mar, informaram os militares chineses, em comunicado. "O míssil caiu com precisão nas águas designadas", diz a nota.

O governo chinês comunicou com antecedência governos da região, incluindo os da Austrália e da Nova Zelândia, sobre o teste. O ministro das Relações Exteriores neozelandês, Winston Peters, porém, manifestou "profunda preocupação" com o teste de um míssil "com capacidade nuclear", segundo a imprensa local.

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