Chanceler do Irã viaja ao Paquistão, Omã e Rússia; ida não deve incluir negociações com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, iniciará na noite desta sexta-feira, 24, no horário local, uma viagem por Islamabad, capital do Paquistão, Mascate, no Omã, e Moscou, na Rússia, para consultas bilaterais e discussões sobre os desdobramentos regionais e a situação mais recente da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, segundo a agência estatal iraniana IRNA.

Mais cedo, o editor da Amwaj.media, Mohammad Ali Shabani, afirmou ter apurado com fontes que Araghchi viajaria à capital paquistanesa, mas não para retomar negociações de paz com os EUA. A plataforma é especializada em Irã, Iraque e países da Península Arábica.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Câmbio: mercado está volátil com queda de dólar e do petróleo por sinais de EUA e Irã]]

Antes disso, a Associated Press havia informado que Araghchi viajaria ao Paquistão até o fim de semana, citando dois funcionários do governo paquistanês, o que reavivou esperanças de uma retomada do diálogo entre Teerã e Washington.

A notícia ajudou a pressionar os preços do petróleo, que chegaram a cair com a perspectiva de negociações, mas, há pouco, as cotações operavam próximas da estabilidade.