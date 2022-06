Cataratas do Iguaçu: objetos de origem tupi-guarani de 2 mil anos são encontrados

Equipes de pesquisadores da Universidade da Prata e do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas encontraram pelo menos dois mil objetos de origem tupi-guarani próximo ao lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Os sítios arqueológicos milenares abrigam materiais como cerâmicas de diversos formatos, instrumentos de pedra, carvão e ossos.

Os estudiosos pesquisam os locais desde 2019, quando trabalhadores do Parque Nacional Iguazú, que faz fronteira com o Parque Nacional brasileiro, informaram a presença dos objetos. De acordo com o arqueólogo Eduardo Apolinaire, guardas detectaram em seus trabalhos diários esses materiais, o que levou o grupo de pesquisadores ir atrás de outros indícios.

“Também realizamos mais pesquisas, seguindo os rios, observando as rochas e locais onde se pode observar o solo, um pouco mais complexo pela cobertura vegetal e passamos a registrar onde há uma maior densidade dos restos," explica o arqueólogo. Com a pandemia, a pesquisa foi suspensa, mas retomada recentemente, por isso, somente agora a descoberta foi divulgada.

Os sítios encontrados têm características diferentes. "O que se observa é que em alguns sítios são achados classicamente da tradição tupi-guarani, que se compõe de resto de cerâmica, com decorações muito típicas, pintura tricolor e formas com grandes ângulos, junto com alguns instrumentos de pedra, feitos com rochas locais. Também tem alguns restos de carvão, que são os que nos permitem chegar a conhecer a antiguidade de algum momento deste contexto," explica Eduardo.

Além dos objetos de tradição indígena, o arqueólogo destaca que há materiais encontrados que foram produzidos a partir de rochas locais que lembram facas. Também foram encontrados ossos, possivelmente humanos.

