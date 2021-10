Mergulhador encontra espada de 900 anos que pode pertencer a um cavaleiro das Cruzadas

Um mergulhador israelense encontrou uma espada de 900 anos em Israel. Vários outros objetos da mesma data, o período das Cruzadas, também foram encontrados, segundo um anúncio feito pela Autoridade de Antiguidades Israelenses (IAI, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (18). As informações são do portal Metrópoles.

A espada tem uma lâmina de ferro de 1 metro, com base de 30 centímetros. “A espada, preservada em perfeitas condições, é um achado lindo e raro e, evidentemente, pertencia a um cavaleiro das Cruzadas”, disse Nir Distelfeld, inspetor da Unidade de Prevenção de Roubo da IAI ao Times of Israel.

As relíquias foram descobertas na praia de Carmel, região norte do país, pelo morador Shlomi Katzin. Ele conta que avistou o objeto quando correntes profundas moveram um banco de areia no fundo do mar.

A espada foi entregue ao Departamento Nacional de Tesouros para ser examinado. Segundo o órgão, assim que as análises acabarem, a ela será exibida para o público.

O local da descoberta era monitorado desde junho pela IAI, quando pesquisas mostraram que a região era usada há cerca de 4.000 anos como um porto.