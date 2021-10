Caso Gabby Petito: Restos mortais encontrados podem ser do namorado da influencer

Um novo acontecimento no caso da influencer Gabby Petito, que desapareceu e foi encontrada morta por estrangulamento, pode mudar os rumos das investigações. Após restos mortais serem encontrados pelo FBI, na quarta-feira (20), o advogado da família de Brian Laundrie, noivo desaparecido e procurado, afirmou que existe uma probabilidade grande dos restos serem do rapaz. As informações são do G1 Nacional.

"É muito triste — você pode imaginar como pai — encontrar os pertences de seu filho ao lado dos restos mortais. Isso deve ser de partir o coração. E posso dizer que eles estão de coração partido", declarou o advogado. Perto do corpo, uma mochila e um notebook foram achados pelos investigadores. "Vamos esperar que os resultados do legista cheguem", continuou.

Apesar disso, o FBI não confirmou oficialmente a morte do ex-noivo, que é considerado 'pessoa de interesse' na morte de Gabby Petito. O desaparecimento da influencer foi relatado pela família dia 11 de setembro e, no dia 19, seus restos mortais foram encontrados. A jovem sumiu durante uma viagem de van com Brian Laundrie.