FBI pede ajuda para encontrar noivo de influenciadora assassinada

O FBI vem pedindo ajuda do público para encontrar Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito, após o legista determinar que a causa da morte da influenciadora foi homicídio. O departamento declarou que deseja obter informações de qualquer pessoa que tenha tido contato com Brian e Gabby, e que tenha visitado a área de acampamento Spread Creek, na Floresta Nacional Bridger-Teton, entre os dias 27 e 30 de agosto. As informações são da CNN Brasil.

O desaparecimento da influencer foi relatado pela família dia 11 de setembro, depois que seu noivo voltou sozinho para casa, no dia 1º de setembro, de uma viagem de van que faziam juntos. O sumiço de Gabby chamou atenção dos internautas no mundo inteiro, estimulando detetives digitais para tentar resolver o caso. Os seus restos mortais foram encontrados no domingo (19), em uma área de acampamento na Floresta Nacional de Bridger-Teton, no estado de Wyoming.

Segundo uma mulher, em uma série de vídeos no Tik Tok, ela e o namorado deram carona para Brian Laundrie no dia 29 de agosto. Na ocasião, ele alegou que estava acampando sozinho enquanto sua noiva estava trabalhando em postagens para as redes sociais. Laundrie deixou o carro perto da represa Jackson, 30 minutos depois de pedir pela carona.

A polícia confirmou à CNN que a mulher procurou o departamento para apontar o ocorrido. “O relato dela é plausível, ao que parece”, disse o porta-voz da polícia de North Port, Josh Taylor. A busca pelo noivo segue sendo feita.