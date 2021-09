FBI emite mandado de prisão de noivo de influencer por uso de cartão de crédito

Brian Laundrie, noivo da influencer Gabby Petito, é considerado oficialmente foragido da Justiça norte-americana e agora tem m mandato de prisão emitido pelo FBI em seu desfavor. O corpo da jovem de 22 anos foi encontrado no último domingo (19), na Floresta Nacional de Bridger-Teton, em Wyoming, e a perícia científica confirmou que ela foi assassinada. As informações são do portal UOL.

Rastreamentos feitos pelo FBI apontaram que Laundrie usou um cartão de crédito de Gabby entre 30 de agosto e 1º de setembro, período em que ela já estava desaparecida. Mensagem compartilhada na página oficial da polícia federal dos EUA informa que, mesmo que o suspeito seja localizado e preso, as investigações vão prosseguir até que se descubra as circunstâncias do assassinato da influencer.

Relembre o caso

Gabby Petito desapareceu enquanto fazia uma viagem de van com o noivo, Brian Laundrie, por parques nacionais dos Estados Unidos. Eles saíram da Flórida, onde moravam, em julho e a última vez que a família da influencer teve notícias dela foi em 25 de agosto, mesma data da última postagem feita por Gabby no Instagram.

Laundrie retornou para a Flórida no dia 1º de setembro, sozinho, e não explicou porquê e nem onde a noiva estaria. Os pais da influencer comunicaram o desaparecimento dela à polícia em 11 de setembro e, em coletiva no dia 16, fizeram um apelo à população para que auxiliasse na investigação com qualquer informação que pudesse ser útil.

Procurado pela polícia, o noivo se recusou a falar sobre o caso. Familiares dele disse aos investigadores que não o viam desde a última terça-feira (14), quando ele saiu dizendo que iria caminhar na reserva Carlton.