Carta de Bin Laden após o 11 de setembro viraliza nas redes sociais

Usuários da rede social de compartilhamento de vídeos curtos, o TikTok, estão publicando as suas reações ao lerem a carta feita por Osama Bin Laden, divulgada em 2002, onde ele citou os motivos para os ataques de 11 de setembro. Nos comentários, os perfis comentaram os argumentos usados e refletiram sobre a questão da Palestina.

O ressurgimento da carta ocorre no momento em que Israel trava uma guerra contra o Hamas e realiza diversos ataques à Faixa de Gaza.

VEJA MAIS

O que mais chamou a atenção dos usuários na carta, que estava publicada no site do jornal britânico The Guardian e que já foi removida, foi um trecho sobre o conflito entre Israel e Palestina.

“A criação e continuação de Israel é um dos maiores crimes já cometidos e é claro que não há necessidade de explicar e provar o grau de apoio norte-americano a Israel. Cada pessoa cujas mãos ficaram poluídas na contribuição para este crime deve pagar o seu preço, e pagar caro por isso”.

Segundo o documento, os palestinos “são árabes puros e semitas originais”. Eles “são herdeiros de Moisés e os herdeiros da verdadeira Torá que não foi alterada”. Bin Laden falou sobre como a opressão da Palestina deveria ser “vingada”.

Na carta, Bin Laden cita sobre a hegemonia do Ocidente. "O povo norte-americano é quem paga os impostos que financiam os aviões que nos bombardeiam no Afeganistão, os tanques que atacam e destroem as nossas casas na Palestina, os exércitos que ocupam as nossas terras no Golfo Pérsico e as frotas que garantem o bloqueio do Iraque”.

Com a hashtag #lettertoamerica (Carta para América, em tradução), internautas compartilharam opiniões, algumas até concordando com pontos expostos por Bin Laden.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com