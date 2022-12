Câmera de segurança flagra suposto fantasma e médium afirma ser de um 'espírito gentil'; vídeo

O inglês Rob Williams, morador de Cornualha, na Inglaterra, teve uma surpresa nada agradável após receber uma notificação de que o sensor das câmeras de segurança da sua casa havia sido ativado. Ao decidir olhar as filmagens, o motorista, de 39 anos, flagrou um suposto "fantasma", que desapareceu rapidamente assim que as luzes se apagaram.

Tudo aconteceu quando o homem se preparava para dormir e foi surpreendido com a notificação no celular. Segundo informações do jornal Mirror, as câmeras externas, que são ativadas por movimento, só começam a gravar quando algo físico é constatado. "Eu estava me preparando para dormir e recebi uma notificação, então verifiquei na transmissão ao vivo para ver o que pensei ser alguém parado no final da escada", relembrou ele.

No entanto, para a surpresa de Rob, assim que a luz apagou, a figura parada desapareceu rapidamente do local. "Não sabia o que era, mas tinha as características de uma pessoa – vê-se claramente uma cabeça com um chapéu e a forma de um corpo, mas era ligeiramente transparente", pontuou. Veja o vídeo:

Toda a situação inusitada ganhou um desfecho ainda mais assustador após o rapaz decidir publicar a gravação nas redes sociais e receber uma mensagem de uma suposta médium, que garantiu que a imagem era de um fantasma. "Ela falou que a senhora que veio me visitar se chama Helen, e tem toda essa história de que ela era uma enfermeira, que costumava trabalhar no grande hospital que ficava provavelmente a 30 segundos do meu prédio", disse ele, explicando que a senhora morreu aos 36 anos, de Influenza. "É um espírito muito gentil, que não queria ir mais longe porque sentia que estava se intrometendo e não queria incomodar o homem", informou a mulher para o motorista.

Apesar da médium alegar que a presença era de um espírito, os internautas constataram que tudo poderia ser apenas uma ilusão criada pela luz refletida, algo desconsiderado pelo britânico, que pontuou que sempre teve a mesma câmera e configuração de iluminação, e nada assim foi registrado anteriormente.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)