Mundo

Mundo

Camarões com risco de contaminação radioativa são interceptados; saiba onde

FDA emite alerta preventivo sobre produtos distribuídos pelo Walmart em 13 estados. Lotes continham Césio-137, material que pode causar danos ao DNA celular

O Liberal

A Foods and Drugs Administration (FDA), órgão de vigilância sanitária dos Estados Unidos, emitiu alerta sobre possível contaminação por Césio-137 em lotes de camarões distribuídos pela rede Walmart em 13 Estados americanos. O comunicado foi divulgado nesta terça-feira (19) como medida preventiva. A agência garantiu que os produtos potencialmente contaminados foram interceptados antes de chegarem às prateleiras.

Os camarões distribuídos pela empresa Bahari Makmur Sejati apresentavam risco de contaminação pelo Cs-137, material radioativo produzido artificialmente. A FDA detectou a situação durante procedimentos regulares de fiscalização de produtos alimentícios comercializados em território americano. A investigação sobre as origens da contaminação continua em andamento.

O alerta foi direcionado especificamente aos Estados onde a rede Walmart distribui os camarões fornecidos pela empresa mencionada. Como os lotes foram interceptados antes da comercialização, não houve exposição dos consumidores ao material radioativo, segundo a agência.

A FDA não divulgou informações sobre a quantidade de camarões contaminados, o nível de radiação detectado nos lotes ou como a contaminação foi descoberta. Também não foram especificados quais Estados foram afetados pelo alerta ou quando os lotes foram produzidos.

O Césio-137 é um radioisótopo produzido por reações nucleares e pode ser encontrado em diversos ambientes, incluindo solo, alimentos e ar. A exposição a este material pode aumentar o risco de câncer devido aos danos causados ao DNA das células. Em casos de exposição elevada, pode provocar síndrome de radiação aguda, manifestada por náuseas, vômitos, diarreia, sangramento, coma e potencialmente morte.

"Bahari Makmur Sejati (empresa que embala os camarões) viola a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, pois parece ter sido preparado, embalado ou mantido em condições insalubres, podendo ter sido contaminado com Cs-137 e representar um problema de segurança", afirma o documento divulgado pela FDA.

O Brasil registrou um grave acidente com Césio-137 em setembro de 1987, na cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, quando o manuseio inadequado de um aparelho de radioterapia abandonado no antigo Instituto Goiano de Radioterapia afetou direta e indiretamente centenas de pessoas.

Palavras-chave

camarões
Mundo
