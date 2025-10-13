Capa Jornal Amazônia
Nova função do WhatsApp vai resumir conversas com IA, entenda

Recurso está sendo liberado gradativamente aos usuários

Saiba como ativar a novidade anunciada pela Meta para o WhatsApp a partir das Configurações da conta no aplicativo (Reprodução / Redes Sociais)

A Meta, atual proprietária do WhatsApp, anunciou uma nova função para a rede social. Agora, os usuários terão a opção de resumir conversas com auxílio da Inteligência Artificial (IA) da rede - Meta AI. Essa inovação já está em operação nos Estados Unidos desde junho deste ano. A tecnologia está sendo liberada de forma gradual aos usuários do aplicativo de conversa.

A IA coleta todas as mensagens não lidas em uma conversa, processa as informações e gera um estaque através do Meta AI reunindo os principais pontos abordados, incluindo os nomes dos contatos para facilitar a compreensão. A Meta reforça o compromisso com a proteção das informações e destaca que as mensagens não poderão ser acessadas por outras pessoas. Elas seguem o padrão de processamento privado da empresa, logo, o conteúdo será analisado em um espaço de nuvem privado.

