Cachorro é atacado e arrastado por leão diante da tutora

A norte-americana Rebecca Kracker registrou sem querer uma cena aterradora. Ela viu o próprio animal de estimação ser atacado e arrastado por um leão da montanha após invadir a sua propriedade, que fica em Sonoma, na Califórnia (EUA). O cão, um filhote de Border Collie chamado Sherman, foi abocanhado pelo pescoço quando brincava no jardim e levado até o quintal da casa pelo felino. O caso aconteceu no dia 28 de novembro. As informações são do portal UOL.

Em entrevista à FOX2 KTVU, Rebecca relatou que o filhote foi atacado pelo puma ainda dentro da residência. "Ele estava mordendo e rosnando, Sherman desmaiou de choque", afirmou. "Eu pensei que ele estava morto naquele momento. Gritei e meus dois cachorros maiores ficaram latindo e rosnando, mas nossa presença não incomodava o puma. Tudo que eu pensava era que precisava fechar a porta entre ele e a gente e, nesse momento, ficamos a cerca de 60 cm dele e sem qualquer barreira de proteção", contou.

O leão da montanha só soltou o filhote depois que um vizinho de Rebecca atirou contra ele, mas errou o tiro. O barulho afugentou o puma. Para a surpresa da tutora, o cãozinho estava vivo e sobreviveu ao ataque. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais. Apesar do susto, o felino ainda voltou ao local no dia seguinte, atacando duas das cabras da dona de Sherman. Desta vez, porém, as autoridades estaduais de vida selvagem da Califórnia foram notificadas e o leão da montanha acabou localizado e sacrificado.