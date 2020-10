Jovem é perseguido por puma e grava situação: 'Eu não quero morrer'; assista

A corrida de Kyle Burgess transformou-se, de repente, uma situação de vida ou morte. O jovem fazia uma trilha em Utah, nos Estados Unidos, quando começou uma gravação pensando ter visto filhotes de lince. De repente, um puma começou a persegui-lo. Era a mãe dos filhotes.

O vídeo foi publicado em seu canal no Youtube e mostra toda a situação. Kyle começa a gritar e fazer barulhos tentando assustar o puma, enquanto segue filmando e caminhando para trás, se distanciando do felino. “Vá embora, eu sou grande e sou assustador”, diz ele.

No final da perseguição, o jovem pega uma pedra do chão e atira no puma, que foge para longe.

Em entrevista ao Desert News, o Kyle descreveu a mãe puma como “incrivelmente bonita”, mas “assustadora”.

A Divisão de Recursos da Vida Selvagem do estado usou o vídeo do jovem para publicar oito sugestões de comportamento caso outra pessoa cruze com um animal semelhante.