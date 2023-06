Cachorra descobre câncer de mama em tutora pelo cheiro; entenda

Mãe de duas crianças, a inglesa Trisha Allison publicou na página do Facebook dela um relato sobre como a cachorra da família, uma vira-lata de dois anos, ajudou Trisha a descobir que ela tinha câncer de mama.

A mulher afirma que a cadela Luna foi a primeira a encontrar sinais de seu câncer de mama. amada de salva-vidas.

"A Luna pulou em cima de mim e ficou perto do meu seio direito. Ela ficou lá me cheirando por um tempo e não parava, não me deixou em paz. Acabei ficando com o peito doendo e, cerca de uma hora depois, quando toquei meu seio, senti o caroço”, afirma Trisha em seu Facebook.

A mulher foi ao hospital e fez uma série de exames de imagem que constataram a presença de um pólipo. Em uma biópsia posterior, foi confirmado o câncer. “Tudo foi descoberto muito cedo, tenho muita sorte de poder tratá-lo com tranquilidade”, conta Trisha.