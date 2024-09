Alienígena? Cabra nasce com condição rara e olhos assustam moradores

Uma cabra nasceu com olhos unidos e sem pálpebras, assustando moradores do vilarejo de Sirsaud, em Madya Pradesh (Índia). O animal também não possui narinas, o que levou a população a pensar que era um ser extraterrestre. A fêmea, mãe da cabra, deu à luz a outro animal sem anomalias e totalmente saudável.

O dono dos animais, Kheri Rajak, ficou surpreso com a aparência peculiar da cabra. Devido à ausência de pálpebra, o animal não pode piscar. Logo abaixo dos olhos, está a boca, com uma língua longa e frouxa.

Segundo o Daily Star, Kheri disse que a cabra mãe não saiu de perto do filhote desde o nascimento e demonstra todo amor. A aparência estranha do animal tem atraído curiosos, que vão à fazenda apenas para vê-lo.

Acredita-se que a cabra seja portadora de ciclopia, doença que provoca deformidade na face (Foto: Reprodução)

Esse não é o primeiro caso de cabra com olhos unidos na Índia. Em 2020, na região de Muzaffarpur, um animal da espécie nasceu com a mesma aparência. Outro registro da anomalia também aconteceu há dois anos, em Sultanpur.

Cabra nasceu com olhos unidos na Índia (Foto: Reprodução)

Acredita-se que a cabra seja afetada por ciclopia, uma patologia de malformação congênita (anomalia que surge durante o desenvolvimento do feto). Portadores dessa doença — que pode ocorrer em bois, cães, porcos e ovelhas, por exemplo — possuem apenas um olho e um pequeno alongamento no lugar das narinas, chamado de probóscide. Conforme a ciência, seres com ciclopia geralmente são incompatíveis com a vida.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)