Uma cabra e dois porcos de fazenda fogem juntos e passeiam por cidade

Três animais de uma fazenda da cidade de Apex, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, decidiram fugir juntos e "passear" pela cidade. O curioso incidente ocorreu no último sábado (6), em um bairro do subúrbio da cidade, quando moradores avistaram uma cabra e dois porcos explorando o local.

Segundo uma publicação compartilhada no Facebook pelo Departamento de Polícia de Apex, as autoridades perseguiram e capturaram os três "amigos" animais. Em seguida, usaram a rede social para procurar o dono desses bichos de criação.

A publicação recebeu vários comentários de usuários que gostaram da atitude dos animais. "Amei que eles estavam viajando juntos", diz uma usuária. "Adorei essa aventura deles e fiquei feliz por terem se reunido", comenta outra.

Embora parecesse que o passeio da cabra e de seus amigos porcos por Apex tivesse terminado, uma usuária do Facebook afirmou que o trio escapou novamente na tarde da última terça (9): "Caro Departamento de Polícia de Apex: eles voltaram! Mande as equipes", escreveu. Ela anexou uma foto dos animais andando por um lote vago. Ainda não se sabe como os animais conseguiram escapar da fazenda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)