Vaca invade inesperadamente loja de móveis e assusta vendedora; vídeo

Uma cena inusitada ocorreu, nesta quarta-feira (26), em Anaurilândia (MS), quando uma vaca invadiu desgovernada uma loja de móveis, assustando os vendedores e destruindo uma televisão de 70 polegadas. A gerente da loja, Valéria Heloísa, de 29 anos, contou que estava trabalhando normalmente quando foi surpreendida pela "visita inesperada" do animal. Segundo ela, a novilha fugiu de um rancho próximo à loja, desceu uma das principais avenidas da cidade e entrou desgovernada no estabelecimento.

Valéria relatou que, ao perceber a aproximação da vaca, teve um susto e correu para o outro lado da loja. "Naquilo que a vaca entrou, eu não tive reação. Ao invés de sair da loja, fui para o outro lado", explicou a gerente. A cena foi registrada em vídeo, que mostra o momento em que a vaca entra na loja e os vendedores tentam controlá-la.

Para retirar o animal do local, seis homens precisaram conter e amarrar as patas da vaca. O dono do animal também chegou rapidamente à loja para ajudar na retirada. "Assim que a vaca entrou, o dono dela chegou junto. A vaca chegou fazendo um regaço! A vaca se assustou mais com o meu grito do que com a situação", relembrou Valéria.

VEJA MAIS

Apesar do susto inicial, os vendedores da loja riram da situação depois que o animal foi retirado e levado de volta ao pasto. "Eu só sei dizer que foi um livramento. Eu dei muita risada depois de tudo. No começo, eu senti muito medo mesmo. Foi uma reação de medo e susto. Depois eu tive uma crise de riso pela situação ter sido muito bizarra. Ninguém se feriu, nem a vaca", disse Valéria aos risos.