Saiba o que é Ciclopia, doença que faz animais nascerem com um olho e duas línguas

Em meados de fevereiro de 2021, um filhote de cachorro, apelidado pela dona de "Ciclope", surpreendeu os veterinários de Aklan, nas Filipinas, após nascer com um olho, duas línguas e sem focinho. Na época, ao ser consultado com os profissionais, eles passaram a acreditar que durante a gestal do animal, a mãe acabou ingerindo algo tóxico, o que teria ocasionado a sua má formação. Apesar da afirmativa, a rara doença é chamada de Ciclopia e pode afetar até mesmo os humanos. Saiba o que é:

O que é Ciclopia?

A Ciclopia vem do termo grego "kuklops", que significa "olho redondo", e trata-se basicamente do desenvolvimento de um só olho no centro da testa. A má formação é um defeito congênito no qual as duas órbitas migram para formar uma cavidade única [o olho]. Muitas vezes, o nariz está ausente e o "maxilar" fica centralizado com uma espécie de língua.

A Ciclopia acontece em qual animal?

Apesar de raro, a doença pode afetar vários animais como cachorros, porcos, cabras e até mesmo humanos.

Quais são as causas da Ciclopia?

São várias as causas, mas erros de morfogênese, aberrações cromossômicas, genes mutantes, uso de drogas, medicamentos, ação de microorganismos e até mesmo a ingestão de alguns tipos de plantas podem afetar a formação fetal.

Os animais podem sobreviver com Ciclopia?

Geralmente não. Os animais acabam morrendo horas ou dias depois.

O que diz a mitologia grega sobre a Ciclopia?

Na mitologia grega, os "ciclopes" eram membros da raça original de gigantes, caracterizados por um olho único na testa. Seus nomes são citados em muitas histórias e livros. Existem três raças de ciclopes na mitologia: os Urânios, os Sicilianos e os Construtores.

Ciclope da mitologia grega.(Reprodução)

(Estágiaria Paula Figueiredo, sob supervisão)