Brasileiro ameaça explodir churrascaria nos Estados Unidos e acaba preso

Um brasileiro identificado como Eduardo Filho, de 29 anos, foi preso após ameaçar explodir uma churrascaria nos Estados Unidos. O caso aconteceu na cidade de Barnstable. O acusado deixou uma mala no local e depois ligou para o estabelecimento alegando que teria uma bomba na bolsa, caso alguém tentasse tocar no objeto, o mecanismo explodiria.

A mala foi deixada na churrascaria Fogo Brazilian BBQ. De acordo com a mídia da região, Eduardo teria ligado para os funcionários do local às 18h da última sexta-feira (20) e feito a ameaça. Segundo o acusado, se alguém abrisse a mala, ele iria acionar um dispositivo para explodir o local. Uma grande operação ocorreu para desativar a possível bomba. O Corpo de Bombeiros e até o Esquadrão Antibombas da Polícia de Massachusetts (MSP Bomb Squad) foi à churrascaria.

Após a retirada dos clientes e funcionários do estabelecimento, as autoridades examinaram a mala e informaram que não havia materiais ou dispositivos explosivos no interior. Então, no dia seguinte, os policiais iniciaram uma operação para localizar Eduardo. Ele foi capturado pela polícia estadual na ilha de Martha's Vineyard, no Atlântico, ao sul de Cape Cod. Membros do Departamento de Polícia de Barnstable ajudaram a transportar Eduardo de volta ao continente com um de seus barcos de patrulha da unidade marinha.

Eduardo irá responder por ameaça terrorista e uso de um dispositivo fraudulento. Após ser indiciado, ele permanece detido e terá que pagar uma fiança de US$ 25 mil (R$ 120,2 mil) para ser liberado.

