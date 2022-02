Ameaças de bomba esvazia sete escolas em Washington

Uma ameaça de bomba fez com que sete escolas de alunos predominantemente negros fossem esvaziadas na última quarta-feira (09) em Washington. Segundo as autoridades, a ação inclui uma unidade de ensino médio que foi ameaçada um dia antes, durante visita do marido da vice-presidente norte-americana Kamala Harris. As informações são da Agência Brasil.

O Departamento de Polícia do Distrito de Columbia informou que quatro escolas públicas de ensino médio e três charters (independentes) também receberam ameaças.

A polícia de Washington informou que a Dunbar High School, onde o marido de Harris, Douglas Emhoff estava, e outras instituições de ensino foram "esvaziadas, mas nenhum material perigoso foi encontrado".

As autoridades não indicaram conexão entre a enxurrada de ameaças, e a polícia disse que o incidente de terça-feira não parecia direcionado a Emhoff, que estava visitando Dunbar para um evento do Mês da História Negra.

Os incidentes, no entanto, aumentaram ainda mais o medo entre a população, já abaladas por série de ameaças de bomba feitas na semana passada a, pelo menos, uma dúzia de faculdades e universidades historicamente negras, ou HBCUs, em todo o país.

Nenhum explosivo foi encontrado em nenhuma das instituições, mas as ameaças estão sendo investigadas pelo FBI.