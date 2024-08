Brasileira finge ter câncer, arrecada dinheiro e admite farsa após ser desmascarada na Irlanda

Uma brasileira de 23 anos que mora na Irlanda fingiu estar com câncer para arrecadar dinheiro com doações, sustentou a mentira por mais de um ano, e acabou admitindo a farsa no último final de semana, após ser desmascarada. Laís Basilio dizia ter câncer de medula, mas, no último sábado (10), confessou o golpe em seu perfil nas redes sociais, após muita pressão.

"Eu iniciei isso botando a cara aqui e vou terminar botando a cara", disse. "Eu estou aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão a toda a comunidade brasileira e a toda a sociedade oncológica. Eu espero de verdade que depois que isso passe, vocês continuem tendo apoio", declarou a brasileira, que é natural de São Paulo, mas estava vivendo e aplicando o golpe na Irlanda.

Laís afirma que sua família não sabia da mentira e também pensava que a brasileira estava doente. "É importante deixar claro que nenhum familiar meu estava envolvido. Eu fiz tudo sozinha. Independente do que aconteça, estou pronta para arcar com isso. Eles acreditavam assim como todo mundo", conlcuiu.