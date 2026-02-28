Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

O governo brasileiro condenou neste sábado (28) os ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã. O país defende a negociação entre as partes como caminho para evitar a escalada de hostilidades na região.

Em nota divulgada pelo Itamaraty, o Brasil expressou grave preocupação com as ofensivas. O documento apela aos envolvidos para que respeitem o direito internacional e exerçam máxima contenção.

A medida visa evitar a escalada do conflito e assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil. O governo brasileiro reitera que a negociação é o único caminho viável para a paz na região, conforme sua posição tradicional.

Orientações para brasileiros na região

As embaixadas brasileiras nos países afetados acompanham os desdobramentos das ações militares. Há particular atenção às necessidades das comunidades brasileiras residentes.

A recomendação é que os brasileiros estejam atentos às orientações de segurança emitidas pelas autoridades locais. O embaixador do Brasil em Teerã está em contato direto com a comunidade para transmitir atualizações e orientações.