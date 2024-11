Boeing 787 realiza pouso de emergência em Roma após falha no motor

Após apresentar problemas no motor, um Boeing 787 precisou fazer um pouso de emergência neste domingo (10), no aeroporto Leonardo DaVinci, em Roma. A aeronave tinha como destino a cidade de Shenzhen, na China.

O motor do avião apresentou problemas já na decolagem, com pequenas explosões. Como técnica emergencial, o piloto decidiu passar um tempo dando voltas no ar para reduzir o nível de combustível.

O Boeing 787 pousou com segurança no aeroporto de Roma, sem ocorrência de feridos.

Após o pouso, a aeronave passou por inspeções técnicas. Suspeita-se que a causa do problema possa ter sido um “bird strike” — o impacto de pássaros no motor, mas isso apenas será confirmado após investigação.