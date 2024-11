Caças britânicos fazem pouso de emergência em aeroporto brasileiro após pane

Na tarde desta sexta-feira (8/11), três caças britânicos Eurofighter Typhoon, acompanhados por um avião-tanque Voyager e uma aeronave de transporte A400M, realizaram um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. A manobra foi necessária devido a um problema técnico no sistema de reabastecimento em voo.

O pouso das aeronaves, que envolveu dois Eurofighter Typhoon e os aviões de apoio, resultou na suspensão temporária das operações do aeroporto por cerca de 30 minutos, afetando tanto pousos quanto decolagens.

De acordo com a concessionária RIOgaleão, sete voos que chegavam ao terminal sofreram atrasos devido à interrupção. No entanto, as atividades foram retomadas com segurança e o aeroporto voltou a operar normalmente. A RIOgaleão também informou que todos os aviões envolvidos no incidente pousaram sem maiores problemas.