Após pouso de emergência, Helder Barbalho divulga vídeo e tranquiliza população

Após um pouso de emergência no município de Tucuruí, no Pará, na manhã deste sábado (31/8), o governador Helder Barbalho divulgou um vídeo, ao lado do filho mais velho dele, Helder Filho, para tranquilizar a população. No avião particular estavam pai e filho, além do Presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Chicão, e Comitiva. Não houve feridos. Todos passam bem. Governador e comitiva seguem com a agenda de trabalho na região.

“Queridos amigos e amigas, estou junto com o Helder Filho, nós estamos em Tucuruí e queríamos tranquilizar a todos. Hoje pela manhã nós estávamos chegando aqui, vindo de Cametá (no Baixo Tocantins) e tivemos um incidente, um pouso forçado. Mas graças a Deus, ninguém se machucou, nós estamos bem”, informou.

“Agradecer todas as orações, todos aqueles enviaram mensagens. E agradecer acima de tudo a Deus, que pôde preservar todos os passageiros e nos permitir poder estar aqui. Que Deus proteja a todos. Gratidão a todos que oram por nós e que estão junto com a gente nessa caminhada”, disse ele.

O caso envolveu um avião particular, um Cessna Caravan que não pertence ao Estado. A aeronave teve problemas mecânicos no pouso e sofreu avarias no procedimento.