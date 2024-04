Bilionária do ramo imobiliário é condenada à morte no Vietnã por corrupção

Uma empresária do setor imobiliário foi condenada à morte, no Vietnã, durante o julgamento de um dos maiores casos de corrupção do país. A bilionária Truong My Lan, executiva do grupo imobiliário Van Thinh Phat, foi acusada com outras 85 de crimes como suborno, abuso de poder, apropriação indébita e violação das leis bancárias.

Conforme as acusações, a teria fraudado o Saigon Commercial Bank (SCB) ao longo de uma década. Os esquemas teriam causado prejuízos calculados em US$ 27 bilhões de dólares (R$ 136 bilhões).

Lan se declarou inocente, mas teve todas as suas alegações rejeitadas pelo tribunal que julgou o caso e, pela sentença, deverá ser executada por injeção letal. A defesa informou que vai recorrer da decisão.

"Estou tão irritada por ter sido tão estúpida para me envolver neste ambiente empresarial muito feroz, o setor bancário, do qual tenho pouco conhecimento", declarou a bilionária, na declaração final ao tribunal na semana passada. Ela também revelou que cogitou o suicídio. "Em meu desespero, pensei na morte".

Também foram acusados por envolvimento nas fraudes ex-presidentes do Banco Central, ex-funcionários do governo e ex-executivos do SBC.

Truong My Lan fundou em 1992 a Van Thinh Phat, que atua no ramo imobiliário e, atualmente, administra um vasto portfólio, inclusive diversos prédios, hotéis cinco estrelas e o Times Square Saigon - edifício comercial de 39 andares é visto como símbolo de prosperidade e modernidade na capital financeira e cidade mais populosa do Vietnã, Ho Chi Min.