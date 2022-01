Jovem é condenada à morte por compartilhar caricaturas de Maomé nas redes sociais

No Paquistão, uma jovem foi condenada à morte pela acusação de compartilhar conteúdos na internet com blasfêmias contra o profeta Maomé. Em defesa, a mulher afirma que o denunciante quis se vingar depois de um desentendimento entre os dois. As informações são do portal Banda B.

Aneeqa Ateeq, de 26 anos, foi presa após ser denunciada por enviar textos com blasfêmias e caricaturas do profeta, o que é considerado transgressões graves às leis de cibercrime. Segundo o documento de acusação, a acusada conheceu o denunciante na internet, em 2019, e então passaram a conversar pelas redes sociais.

O denunciante, um homem também paquistanês, acusou-a de fazer observações de personalidades sagradas e divulgar materiais blasfemos. O documento afirma que ela “deliberadamente e intencionalmente macula personalidades sagradas justas e insultou crenças religiosas de muçulmanos”.

A jovem alega ser uma muçulmana praticante e acredita ter sido atraída propositalmente para uma discussão religiosa para que o homem pudesse reunir provas para se vingar após um desentendimento que tiveram durante a conversa.