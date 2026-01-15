Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Babá brasileira diz que chefe americano matou a mulher para ficar com ela

Estadão Conteúdo

A brasileira Juliana Peres Magalhães, que trabalhava como au pair (modalidade de intercâmbio em que a pessoa vira babá para ter uma casa para morar no exterior) nos Estados Unidos, confessou ter participado do assassinato da patroa, Christine Banfield, em fevereiro de 2023. Christine teria sido morta pelo marido, o agente do FBI Brendan Banfield, que nega ter cometido o crime e está sendo julgado.

Juliana ficou mais de um ano sem falar às autoridades, mas disse ter mudado de ideia porque queria "que a verdade viesse à tona" e que "não podia mais conviver com a vergonha, culpa e tristeza".

O crime foi cometido em Fairfax, na Virginia e, além de Christine, vitimou outro homem, Joseph Ryan. Segundo Juliana, ela e Brendan planejaram os assassinatos para poderem viver juntos sem problemas.

A brasileira relatou que o planejamento durou meses. Juliana criou um perfil falso de Christine em uma rede social voltada para fetiches sexuais. Nessa rede, ela afirmava que tinha prazer em "fetiche de estupro", ou seja, que gostava de relações consensuais que parecessem estupros, com o detalhe de apreciar que usassem uma faca.

Juliana, se passando pela patroa, combinou um encontro com Joseph Ryan na casa em que Christine e Brendan moravam. Brendan deixou a porta da casa destrancada para que o homem entrasse.

Ryan entrou na casa e violentou Christine. Pouco depois, Brendan chegou à residência. Segundo a polícia americana, a brasileira teria atirado no invasor, e Brendan esfaqueou a própria esposa, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Juliana, então, ligou para a polícia se passando por Christine para dizer que estava sangrando e que fora esfaqueada pelo invasor, que teria sido morto pelo agente do FBI. A gravação da chamada foi tocada durante o julgamento.

A ex-au pair foi inicialmente acusada de homicídio doloso pelo assassinato de Ryan, mas desde então se declarou culpada de uma acusação menos grave de homicídio culposo. A mãe dela, que mora no Brasil, disse na época do crime, que a filha tinha agido por legítima defesa após um desconhecido invadir a casa.

A princípio, Brendan afirmou na ligação para a polícia que matou um homem desconhecido depois que ele invadiu a casa e esfaqueou Christine. Depois, negou ter atirado e se declarou inocente. Além das duas acusações de homicídio, Banfield também é acusado de abuso infantil e crueldade infantil grave em conexão com o caso, já que sua filha, então com 4 anos, estava na casa na manhã dos assassinatos.

Defesa

John Carroll, advogado de Banfield, passou grande parte da última quarta-feira, 14, examinando o depoimento inicial de Magalhães e os motivos para ela se declarar culpada. O defensor a pressionou sobre quem criou o endereço de e-mail vinculado à conta na rede social e onde ela e Brendan Banfield estavam no dia em que foi criado. Ela testemunhou que não se lembrava quem criou a conta ou em que cômodo da casa dos Banfield eles estavam.

O advogado de defesa a questionou repetidamente sobre mensagens específicas enviadas na conta de mídia social em nome de Christine Banfield. Magalhães, aparentemente irritada, testemunhou repetidamente que não tinha certeza de quem havia enviado o quê.

Carroll também pediu a Magalhães que lesse trechos de cartas que ela havia escrito da prisão para Brendan e outras pessoas. Os textos expressavam depressão e frustração com sua situação. "Sem força. Sem coragem. Sem esperança", ela escreveu em determinado momento.

Magalhães será sentenciada ao final do julgamento de Banfield. Dependendo de sua cooperação com as autoridades, os advogados afirmaram que ela pode ser sentenciada ao tempo que já cumpriu. (Com informações da AP)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

babá brasileira

EUA

patroa

assassinato

julgamento
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Interina da Venezuela pede reformas na indústria petrolífera para atrair investimentos

15.01.26 20h23

Após pressão de monarquias árabes, EUA e Irã dão sinais de distensão distanciando ação militar

15.01.26 19h32

declaração

Defesa da Groenlândia é interesse comum da Otan, diz Dinamarca após envio de tropas europeias

Mette afirmou que as próximas reuniões com a Casa Branca não serão fáceis e anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir melhorias na segurança do Ártico

15.01.26 15h57

diplomacia

Petro confirma encontro com Trump em Washington no dia 3 de fevereiro

O anúncio vem após um telefonema entre os dois mandatários que seguiu uma escalada de tensões que evoluiu após a incursão dos Estados Unidos na Venezuela no começo do ano

15.01.26 15h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda