Avião que transportava dinheiro cai na Bolívia e mata dezenas de pessoas

Com o impacto, micro-ônibus, vans particulares e um caminhão foram atingidos

O Liberal
fonte

O avião perdeu altitude rapidamente antes de atingir a via. Com o impacto, micro-ônibus, vans particulares e um caminhão foram atingidos (Foto: Reprodução | Redes Sociais (imagem publicada no Portal Metrópoles))

A queda de um avião da Força Aérea Boliviana (FAB), nesta sexta-feira (27), deixou dezenas de pessoas mortas e causou destruição em uma avenida de El Alto. A aeronave caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de El Alto, próximo a La Paz, e atingiu veículos que passavam pelo local. Agências internacionais de notícias divulgaram números diferentes sobre o total de mortos. Mas pelo menos 15 pessoas morreram.

Ainda segundo o portal Metrópoles, testemunhas afirmaram que o avião perdeu altitude rapidamente antes de atingir a via. Com o impacto, micro-ônibus, vans particulares e um caminhão foram atingidos. Alguns veículos ficaram completamente destruídos, espalhando destroços ao longo da avenida. Equipes de resgate e policiais foram mobilizados para controlar o incêndio, socorrer vítimas e isolar a área. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram fumaça intensa e destroços espalhados pelo asfalto, além de veículos retorcidos.

De acordo com relatos preliminares de bombeiros e da imprensa local, ao menos 15 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas. As autoridades ainda não divulgaram um balanço oficial consolidado e informaram que os números podem ser atualizados nas próximas horas.

Avião transportava cédulas novas

Segundo o presidente do Banco Central da Bolívia, David Iván Espinoza Torrico, o avião transportava cédulas novas destinadas à reposição de dinheiro em espécie no país. A remessa teria sido enviada do exterior e entrado na Bolívia por Santa Cruz de la Sierra, como parte de um carregamento oficial. Após o impacto, notas ficaram espalhadas pela avenida. Torrico esclareceu que as cédulas transportadas “não têm valor legal” enquanto não passam pelo processo formal de recebimento e autorização para circulação.

De acordo com o banco, o dinheiro tinha como destino final os cofres nacionais e ainda estava embalado para verificação. A instituição também informou que a transferência possui cobertura de seguro “porta a porta” e que protocolos de salvaguarda foram acionados após o acidente.

A imprensa boliviana informou que o avião seria um Lockheed C-130 Hercules, modelo de transporte militar utilizado em operações logísticas e no transporte de cargas estratégicas. Com o acidente, o aeroporto de El Alto foi fechado temporariamente para pousos e decolagens, afetando voos na região. Até a última atualização, as autoridades não haviam divulgado as causas da queda. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo aspectos técnicos da aeronave.

 

avião que transportava dinheiro cai na bolívia e mata dezenas de pessoas
Mundo
