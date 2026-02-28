avião que transportava dinheiro cai na bolívia e mata dezenas de pessoas

A queda de um avião da Força Aérea Boliviana (FAB), nesta sexta-feira (27), deixou dezenas de pessoas mortas e causou destruição em uma avenida de El Alto. A aeronave caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de El Alto, próximo a La Paz, e atingiu veículos que passavam pelo local. Agências internacionais de notícias divulgaram números diferentes sobre o total de mortos. Mas pelo menos 15 pessoas morreram.

Ainda segundo o portal Metrópoles, testemunhas afirmaram que o avião perdeu altitude rapidamente antes de atingir a via. Com o impacto, micro-ônibus, vans particulares e um caminhão foram atingidos. Alguns veículos ficaram completamente destruídos, espalhando destroços ao longo da avenida. Equipes de resgate e policiais foram mobilizados para controlar o incêndio, socorrer vítimas e isolar a área. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram fumaça intensa e destroços espalhados pelo asfalto, além de veículos retorcidos.

De acordo com relatos preliminares de bombeiros e da imprensa local, ao menos 15 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas. As autoridades ainda não divulgaram um balanço oficial consolidado e informaram que os números podem ser atualizados nas próximas horas.

Avião transportava cédulas novas

Segundo o presidente do Banco Central da Bolívia, David Iván Espinoza Torrico, o avião transportava cédulas novas destinadas à reposição de dinheiro em espécie no país. A remessa teria sido enviada do exterior e entrado na Bolívia por Santa Cruz de la Sierra, como parte de um carregamento oficial. Após o impacto, notas ficaram espalhadas pela avenida. Torrico esclareceu que as cédulas transportadas “não têm valor legal” enquanto não passam pelo processo formal de recebimento e autorização para circulação.

De acordo com o banco, o dinheiro tinha como destino final os cofres nacionais e ainda estava embalado para verificação. A instituição também informou que a transferência possui cobertura de seguro “porta a porta” e que protocolos de salvaguarda foram acionados após o acidente.

A imprensa boliviana informou que o avião seria um Lockheed C-130 Hercules, modelo de transporte militar utilizado em operações logísticas e no transporte de cargas estratégicas. Com o acidente, o aeroporto de El Alto foi fechado temporariamente para pousos e decolagens, afetando voos na região. Até a última atualização, as autoridades não haviam divulgado as causas da queda. Uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo aspectos técnicos da aeronave.